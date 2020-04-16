2020-04-16T08:44:51+03:00
Общество

Ушел из жизни преподаватель Брянского училища олимпийского резерва Владимир Матросов

Свои соболезнования родным и близким выразили педагоги и студенты
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: официальный сайт Брянского училища олимпийского резерваФото: официальный сайт Брянского училища олимпийского резерва
Изменить размер текста:

15 апреля ушел из жизни преподаватель Брянского училища олимпийского резерва Владимир Матросов. Он был одним из старейших педагогов учебного заведения и свои 80 лет продолжал заниматься спортом, пропагандируя здоровый образ жизни.

Свой спортивный путь Владимир Иванович начал еще в 40-х годах. Он окончил Ленинградский СГИФК имени П.Ф.Лесгафта, выполнил норматив Мастера спорта СССР по лыжным гонках. Неоднократно участвовал в марафонских дистанциях.

В Брянском техникуме физической культуры Владимир Матросов трудился с 1964 года.

Все сотрудники и студенты училища выразили соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 201
В Брянске умер первый пациент с коронавирусом
В Брянске продуктовые наборы получат больше 12 тысяч школьников
В лагеря и санатории отправится 58 тысяч брянских школьников
Ушел из жизни преподаватель Брянского училища олимпийского резерва Владимир Матросов
В Брянской области за сутки произошло пять лесных пожаров
В Дятьковском районе освятили куличи
Фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" получил гран-при фестиваля "Дубль два"
Певец Александр Маршал поблагодарил за работу брянских врачей
В Брянске водителей предупредили о новых камерах на Речной
Сергей Калашников: Научных сотрудников института им. Сербского так и не отпускают на самоизоляцию
В Новозыбкове подал в отставку заммэра
В Брянске водитель "Лады" протаранил остановку в 10-м микрорайоне
В Брянской области уровень радиации находится в норме
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
В Брянской области прошли учения ФСБ «Арсенал-2020»
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
Брянская мебельная фабрика сшила спецодежду для врачей
У регионального оператора появились свои агенты - бабушки особого назначения
В Брянской области завели 17 уголовных дел на браконьеров
Владелец Бежицкого рынка в Брянске снизил арендную плату
В Брянской области капремонт ждет жильцов 240 многоэтажек
Брянских предпринимателей освободят от платы за госимущество
Брянскому студенту за сбыт наркотиков грозит 20 лет тюрьмы