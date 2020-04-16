16 Апр 2020 2020-04-16T08:44:51+03:00

Свои соболезнования родным и близким выразили педагоги и студенты

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15 апреля ушел из жизни преподаватель Брянского училища олимпийского резерва Владимир Матросов. Он был одним из старейших педагогов учебного заведения и свои 80 лет продолжал заниматься спортом, пропагандируя здоровый образ жизни.

Свой спортивный путь Владимир Иванович начал еще в 40-х годах. Он окончил Ленинградский СГИФК имени П.Ф.Лесгафта, выполнил норматив Мастера спорта СССР по лыжным гонках. Неоднократно участвовал в марафонских дистанциях.

В Брянском техникуме физической культуры Владимир Матросов трудился с 1964 года.

Все сотрудники и студенты училища выразили соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

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ИСТОЧНИК KP.RU