Ушел из жизни преподаватель Брянского училища олимпийского резерва Владимир Матросов
15 апреля ушел из жизни преподаватель Брянского училища олимпийского резерва Владимир Матросов. Он был одним из старейших педагогов учебного заведения и свои 80 лет продолжал заниматься спортом, пропагандируя здоровый образ жизни.
Свой спортивный путь Владимир Иванович начал еще в 40-х годах. Он окончил Ленинградский СГИФК имени П.Ф.Лесгафта, выполнил норматив Мастера спорта СССР по лыжным гонках. Неоднократно участвовал в марафонских дистанциях.
В Брянском техникуме физической культуры Владимир Матросов трудился с 1964 года.
Все сотрудники и студенты училища выразили соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.
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ИСТОЧНИК KP.RU