В Брянской области за сутки произошло пять лесных пожаров
В Брянской области за сутки произошло пять лесных пожаров. Об этом рассказали в региональном управлении лесами.
В области установился 1-3 класс пожарной опасности.
Лесопожарная служба выезжала на вызовы 24 раза. В 4 случаях горела просто трава. А вот 5 раз огонь оказывался в лесу.
Все возгорания оперативно ликвидировали. Однако поврежденная площадь составила 64,7 гектара.
В Брянской области каждый день патрулируют леса. Однако если вы заметили возгорание среди деревьев, сообщите об этом на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 66-44-45, а также через мобильное приложение «Берегите лес».
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ИСТОЧНИК KP.RU