16 Апр 2020 2020-04-16T08:17:23+03:00

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В Брянской области за сутки произошло пять лесных пожаров. Об этом рассказали в региональном управлении лесами.

В области установился 1-3 класс пожарной опасности.

Лесопожарная служба выезжала на вызовы 24 раза. В 4 случаях горела просто трава. А вот 5 раз огонь оказывался в лесу.

Все возгорания оперативно ликвидировали. Однако поврежденная площадь составила 64,7 гектара.

В Брянской области каждый день патрулируют леса. Однако если вы заметили возгорание среди деревьев, сообщите об этом на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 66-44-45, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU