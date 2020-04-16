16 Апр 2020 2020-04-16T08:31:01+03:00

Пасхи уже продают в магазинах

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14 апреля в Дятьковском районе освятили куличи. На местный хлебокомбинат пригласили иерея Павла Корнеева, сообщают в пресс-службе Брянской епархии. Священник в присутствии сотрудников прочел молитву.

Куличи на предприятии продолжат освящать священники города Дятьково: настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» протоиерей Игорь Купряшин, настоятель храма во имя Преподобного Сергия Радонежского иерей Александр Лынка и клирик храма в честь Преображения Господня иерей Сергий Аверьянов.

Напомним, 13 апреля молебен прошел на хлебокомбинате в Бежице. Освященные пасхи уже можно купить в магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU