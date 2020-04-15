2020-04-15T23:21:48+03:00
Общество

В Брянске водителей предупредили о новых камерах на Речной

Они регистрируют среднюю скорость движения
Ольга УМАРОВА
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Новые камеры фиксируют среднюю скорость движения машины.Новые камеры фиксируют среднюю скорость движения машины.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Брянских водителей предупредили о новых камерах на улице Речной. Об этом один из участников дорожного движения рассказал в соцсетях.

По словам автомобилиста, ему выписали штраф за превышение скорости.

«Товарищи водители! На Речной от ДСК в сторону Бежицы где-то камера, измеряющая среднюю скорость по всей улице. Теперь приходят вот такие штрафы, будьте аккуратнее!» - пишет мужчина.

Именно на Речной в прошлом году произошла громкая авария, в которой погибла мама с двумя маленькими детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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