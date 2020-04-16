Певец Александр Маршал поблагодарил за работу брянских врачей
Артист записал видеообращение
В сети ролик появился 15 апреля.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Певец Александр Маршал поблагодарил за работу брянских медиков. Артист записал видеообращение. В сети ролик появился 15 апреля.
- Медики, врачи! Я просто снимаю перед вами шляпу! Огромное спасибо за ваш труд. Спасибо за то, что вы вообще есть. Я думаю, что мы справимся с этой бедой, и это во многом благодаря вам, - сказал музыкант.
Александр Маршал брянским врачам. .Видео: vk.com, Александр Хлиманков
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ИСТОЧНИК KP.RU