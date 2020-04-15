2020-04-15T19:01:29+03:00
Общество

В Новозыбкове подал в отставку заммэра

Александр Грудин занимал эту должность семь лет
Ольга УМАРОВА
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В Новозыбкове уволился заместитель главы городской администрации по вопросам ЖКХ. Об этом сообщает издание Новозыбков.su.

Александр Грудин находился на этом посту семь лет. Местная мэрия уже объявила конкурс на его места, также с cайта администрации исчезло фото заммэра.

Не так давно в райцентре разгорелся скандал с участием Грудина. В начале апреля разгорелся скандал вокруг воинского захоронения на городском кладбище. Во время ремонтных работ демонтировали надгробия. Правомерность данных действий проверяют следователи и прокуроры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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