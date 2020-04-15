В Брянске водитель "Лады" протаранил остановку в 10-м микрорайоне
В Брянске водитель "Лады Приоры" протаранил остановку в 10-м микрорайоне. Фотографии страшной аварии появились в социальных сетях около четырех часов дня 15 апреля. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян.
Позже стали известны подробности ДТП.
- По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем "Лады Пиоры" ехал в сторону проезда Федюнинского, - рассказывают в УГИБДД России по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением и врезался на остановочный комплекс.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, у него было водительских прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU