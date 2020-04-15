2020-04-15T19:07:06+03:00
Происшествия

В Брянске водитель "Лады" протаранил остановку в 10-м микрорайоне

К счастью, никто не пострадал
Мария Дедкова
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Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Брянске водитель "Лады Приоры" протаранил остановку в 10-м микрорайоне. Фотографии страшной аварии появились в социальных сетях около четырех часов дня 15 апреля. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян.

Позже стали известны подробности ДТП.

- По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем "Лады Пиоры" ехал в сторону проезда Федюнинского, - рассказывают в УГИБДД России по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением и врезался на остановочный комплекс.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, у него было водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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