В Брянской области уровень радиации находится в норме
В Брянской области следят за ситуацией с пожарами в Чернобыльской зоне. С 6 апреля специалисты усилили лабораторно-инструментальный контроль за радиационной обстановкой.
- По результатам проведенных дозиметрических измерений в реперных точках Брянской области, в том числе на территории районов приграничных с Украиной, измеренные значения гамма-излучения не превышают средних значений результатов, характерных для территорий Брянской области, - прокомментировали происходящее в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Контроль за радиационной обстановкой продолжится.
Напомним, пожар в Чернобыле потушили.
СПРАВКА
Реперные точки - контрольные точки, на которых основывается шкала измерений.
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ИСТОЧНИК KP.RU