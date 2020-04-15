2020-04-15T18:45:43+03:00
Общество

В Брянской области уровень радиации находится в норме

Специалисты следят за ситуацией с пожарами в Чернобыле
Мария Дедкова
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Уровень радиации замеряют с помощью дозиметра.Уровень радиации замеряют с помощью дозиметра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области следят за ситуацией с пожарами в Чернобыльской зоне. С 6 апреля специалисты усилили лабораторно-инструментальный контроль за радиационной обстановкой.

- По результатам проведенных дозиметрических измерений в реперных точках Брянской области, в том числе на территории районов приграничных с Украиной, измеренные значения гамма-излучения не превышают средних значений результатов, характерных для территорий Брянской области, - прокомментировали происходящее в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Контроль за радиационной обстановкой продолжится.

Напомним, пожар в Чернобыле потушили.

СПРАВКА

Реперные точки - контрольные точки, на которых основывается шкала измерений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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