В Брянской области прошли учения ФСБ «Арсенал-2020»
Силовики отработали действия во время теракта на военном объекте
Фото: пресс-службе УФСБ России по Брянской области
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В Брянской области 14 апреля прошли учения ФСБ «Арсенал-2020».
Силовики отработали взаимодействие при угрозе теракта на военном объекте.
Основные цели учений – посмотреть и проанализировать порядок взаимодействия между подразделениями федеральных органов исполнительной власти Брянской области.
Руководил учениями начальник УФСБ России по Брянской области Николай Рудь, сообщили в пресс-службе ведомства.
Цели учений были успешно достигнуты.
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ИСТОЧНИК KP.RU