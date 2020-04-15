2020-04-15T18:17:35+03:00
Общество

В Брянской области прошли учения ФСБ «Арсенал-2020»

Силовики отработали действия во время теракта на военном объекте
Максим Рябцев
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Фото: пресс-службе УФСБ России по Брянской областиФото: пресс-службе УФСБ России по Брянской области
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В Брянской области 14 апреля прошли учения ФСБ «Арсенал-2020».

Силовики отработали взаимодействие при угрозе теракта на военном объекте.

Основные цели учений – посмотреть и проанализировать порядок взаимодействия между подразделениями федеральных органов исполнительной власти Брянской области.

Руководил учениями начальник УФСБ России по Брянской области Николай Рудь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Цели учений были успешно достигнуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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