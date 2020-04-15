Брянская мебельная фабрика сшила спецодежду для врачей

15 Апр 2020 2020-04-15T18:00:09+03:00

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Белобережские мебельщики сшили защитную спецодежду для врачей. Как рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации, в условиях пандемиии фабрика частично перепрофилировала производство для выпуска спецсредств и защитной одежды.

Первую партию продукции передали городской поликлинике №5. Врачи поликлиники получили 10 комплектов «противочумных» костюмов.

- Спецкостюм состоит из штанов, рубашки, бахил, нарукавников, головного убора, защитного плаща и фартука, - уточнии в горадминистрации. - Как пояснили представители медучреждения, полученная спецодежда будет дополнительно использована для защиты персонала поликлиники, выезжающего на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Вместе с костюмами в пятую поликлиникупередали партию защитных одноразовых комбинезонов и партию антисептиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU