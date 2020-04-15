Владелец Бежицкого рынка в Брянске снизил арендную плату

15 Апр 2020 2020-04-15T17:29:35+03:00

Аренду снизили от 10 до 50 процентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматели добились своего на встрече с властями

Изменить размер текста: A A

В Брянске снизили арендную плату на Бежицком рынке. В среду, 15 апреля, предприниматели встретились с руководством торговой точки. Ранее они выступили за понижение платы по примеру Советского рынка.

На встрече присутствовали представители администрации и дирекции рынка. Итогом собрания стало решение владельца рынка Александра Федина установить льготные тарифы.

Для предпринимателей, которые продавали непродовольственный товар, сделали скидку в 50 процентов. Остальным аренду понизили на 10 процентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU