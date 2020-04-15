Владелец Бежицкого рынка в Брянске снизил арендную плату
В Брянске снизили арендную плату на Бежицком рынке. В среду, 15 апреля, предприниматели встретились с руководством торговой точки. Ранее они выступили за понижение платы по примеру Советского рынка.
На встрече присутствовали представители администрации и дирекции рынка. Итогом собрания стало решение владельца рынка Александра Федина установить льготные тарифы.
Для предпринимателей, которые продавали непродовольственный товар, сделали скидку в 50 процентов. Остальным аренду понизили на 10 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU