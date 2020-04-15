В Брянской области капремонт ждет жильцов 240 многоэтажек

15 Апр 2020 2020-04-15T16:13:13+03:00

Работы идут более чем на 100 объектах. Фото: Тимур ХАНОВ

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На Брянщине капитально отремонтируют 240 многоэтажных домов. Как рассказали в правительстве региона, работы идут полным ходом.

На данный момент строители заняты более чем на 100 объектах. Во всех домах заменят кровлю и лифтовое оборудование.

В правительстве уточнили, что капремонт идет с соблюдением мер профилактики в условиях эпидемии. Рабочие меняют медицинские маски каждые два часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU