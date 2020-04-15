В Брянской области капремонт ждет жильцов 240 многоэтажек
Подрядчики работают в медицинских масках
Работы идут более чем на 100 объектах.Фото: Тимур ХАНОВ
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На Брянщине капитально отремонтируют 240 многоэтажных домов. Как рассказали в правительстве региона, работы идут полным ходом.
На данный момент строители заняты более чем на 100 объектах. Во всех домах заменят кровлю и лифтовое оборудование.
В правительстве уточнили, что капремонт идет с соблюдением мер профилактики в условиях эпидемии. Рабочие меняют медицинские маски каждые два часа.
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ИСТОЧНИК KP.RU