Брянских предпринимателей освободят от платы за госимущество

15 Апр 2020 2020-04-15T15:40:40+03:00

Внести средства можно будет в 2021 году

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В 2020 году бизнесменов Брянской области освободят от платы за аренду госимущества. Об этом рассказали в региональном департаменте экономического развития. Отсрочку предоставят в рамках мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

Нововведение касается недвижимости, которая стоит в реестре имущества для пользования субъектами малого и среднего бизнеса. Платежи по аренде данных объектов перенесены на 2021 год.

Отсрочку по аренде представят по всем видам предпринимательской деятельности.

- Многие предприниматели арендуют не только областное, но и муниципальное имущество, - рассказали в департаменте. – Муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные правовые акты, чтобы еще больше предпринимателей региона смогли получить льготу.

Кроме того, коммерческим компаниям власти региона порекомендовали снизить плату для своих арендаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU