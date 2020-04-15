2020-04-15T15:11:46+03:00
Общество

Брянскому студенту за сбыт наркотиков грозит 20 лет тюрьмы

Парень оставлял «закладки» в областном центре
Ольга УМАРОВА
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До суда студент будет находиться в СИЗО.До суда студент будет находиться в СИЗО.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске задержали 21-летнего наркосбытчика. Как рассказали в областном УМВД, молодой человек учится в одном из брянских колледжей.

По версии следствия, с декабря 2019 года молодой человек оставлял на территории Брянска так называемые «закладки».

- При обыске полицейские нашли и изъяли у задержанного более 246 граммов наркотического средства – мефедрон, - говорят в УМВД. - Наркотики злоумышленник планировал сбыть частями.

А дома у студента обнаружили упаковочные материалы, а также приспособления для потребления наркотиков и 9 граммов марихуаны, которые парень хранил для личного потребления.

На задержанного завели уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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