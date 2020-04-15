В Брянской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

15 Апр 2020 2020-04-15T14:27:24+03:00

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В Брянской области в четверг, 16 апреля, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер. Ночью может выпасть до 14 миллиметров осадков. Утром и днем порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Поэтому жителей просят быть готовыми к чрезвычайным ситуациям: обрыву линий электропередач, нарушениям в работе ЖКХ, обрушению ветхих конструкций и быстрому распространению природных пожаров.

Ночью температура будет от минус двух до плюс трех градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Днем воздух прогреется от 7 до 12 тепла. Ветер будет дуть с запада со скоростью 8-13 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU