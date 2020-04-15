В Брянске из-за плохих дорог случилось шесть смертельных ДТП

15 Апр 2020 2020-04-15T14:13:19+03:00

В Госавтоинспекции подвели итоги за первый квартал года

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В Брянске из-за плохого содержания дорог за три месяца случилось шесть смертельных ДТП. По другим причинам аварии с погибшими не происходили. В городской Госавтоинспекции подвели итоги за первые три месяца с начала года.

Сотрудники ГИБДД отмечают рост количества аварий и числа раненых в них. В ДТП в Брянске травмы получили 117 человек. Это на 8,3 процента больше, чем в за тот же период год назад.

Трое из шести погибших - это пешеходы. Аварий по их вине стало происходить больше. А вот водители стали более дисциплинированные. И виноватыми в ДТП оказываются реже. Но все же 70 процентов аварий - на совести автомобилистов.

Самым аварийным днем по итогам трех месяцев стал вторник. А самые аварийные часы - с 18.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU