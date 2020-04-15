2020-04-15T13:58:06+03:00
Происшествия

Житель Жуковки обманул про сгоревший дом и вырубил лес на 275 тысяч рублей

На мужчину завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Никакого пожара на самом деле не было.Никакого пожара на самом деле не было.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Жителя брянского города Жуковка подозревают в незаконной рубке леса. Ущерб от нее оценили больше чем в 275 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело.

По версии следствия, в январе прошлого года брянец обратился в местное лесничество. Он хотел заключить договор купли-продажи леса. Ему нужна была древесина, чтобы восстановить после пожара дом. Он предоставил документы, в которых было указано, что дом действительно сгорел.

Лес мужчине выделили, он его срубил. Но позже выяснилось, что никакого пожара-то и не было. А документы – подделка.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянскому студенту за сбыт наркотиков грозит 20 лет тюрьмы
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
В Брянской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
Private Banking ВТБ запускает серию онлайн-конференций для VIP-клиентов
В Брянске из-за плохих дорог случилось шесть смертельных ДТП
Житель Жуковки обманул про сгоревший дом и вырубил лес на 275 тысяч рублей
Брянский бизнес – под поддержкой депутата Бориса Пайкина в Госдуме
Брянца будут судить за организацию сети нелегальных заправок
В Карачеве для больных коронавирусом подготовят 100 мест в больнице
В Суземке поймали браконьера с патронами
Жительницу Унечи будут судить за мат в сторону полицейского
В Брянской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса
В Брянской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 164
В Брянске на территории старого аэропорта построят огромный крытый рынок
В брянском заповеднике заметили американскую норку
В Брянской области школьникам выдадут почти 20 тысяч продуктовых наборов
В Брянске в ДТП на улице Бежицкой пострадали два человека
В Брянске на перекрестке улиц Фокина и Ромашина установили светофор
Брянских медиков еженедельно тестируют на коронавирус
В Брянске налоговая проверит Центральный рынок
Брянский губернатор потребовал не мешать строить торговый центр на старом аэропорту