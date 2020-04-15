Житель Жуковки обманул про сгоревший дом и вырубил лес на 275 тысяч рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T13:58:06+03:00

Никакого пожара на самом деле не было. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Жителя брянского города Жуковка подозревают в незаконной рубке леса. Ущерб от нее оценили больше чем в 275 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело.

По версии следствия, в январе прошлого года брянец обратился в местное лесничество. Он хотел заключить договор купли-продажи леса. Ему нужна была древесина, чтобы восстановить после пожара дом. Он предоставил документы, в которых было указано, что дом действительно сгорел.

Лес мужчине выделили, он его срубил. Но позже выяснилось, что никакого пожара-то и не было. А документы – подделка.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU