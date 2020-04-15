2020-04-15T13:48:45+03:00
Политика

Брянский бизнес – под поддержкой депутата Бориса Пайкина в Госдуме

Парламентарий стал заместителем председателя профильной комиссии
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
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14 апреля депутат Государственной Думы от Брянской области Борис Пайкин был назначен заместителем председателя межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Сама комиссия из 19 человек была образована во вторник.

- Меня избрали заместителем главы этой комиссии, что позволит еще более эффективно представлять интересы малого и среднего бизнеса, в том числе и Брянской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в сложной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, когда предприниматели столкнулись с целым рядом вызовов, - написал депутат на свой странице в социальной сети Facebook.

По словам Бориса Пайкина, комиссия займется сбором и анализом инициатив предпринимателей из регионов, а также наладит взаимодействие с отраслевыми объединениями с тем, чтобы выйти на оптимальные решения по оказанию помощи предпринимателям. Депутат надеется, что его работа и деятельность его коллег будет полезной и плодотворной.

Источник: телеканал Городской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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