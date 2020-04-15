2020-04-15T13:43:40+03:00
Происшествия

Брянца будут судить за организацию сети нелегальных заправок

По версии следствия, мужчина незаконно заработал 27 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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У обвиняемого не было зарегистрировано ни ИП, ни юрлица.У обвиняемого не было зарегистрировано ни ИП, ни юрлица.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителя Брянского района будут судить за организацию нелегального бизнеса. В Климовском, Суражском и Почепском районах мужчина открыл сеть автозаправок. По версии следствия, с 2017-й по 2019 годы он незаконно заработал 27 миллионов рублей.

- Обвиняемый не имел статуса индивидуального предпринимателя и не являлся руководителем или учредителем юридического лица, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но в розницу продавал дизельное топливо.

Материалы уголовного дела по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации» передали для рассмотрения в Почепский районный суд. Брянцу грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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