Брянца будут судить за организацию сети нелегальных заправок
Жителя Брянского района будут судить за организацию нелегального бизнеса. В Климовском, Суражском и Почепском районах мужчина открыл сеть автозаправок. По версии следствия, с 2017-й по 2019 годы он незаконно заработал 27 миллионов рублей.
- Обвиняемый не имел статуса индивидуального предпринимателя и не являлся руководителем или учредителем юридического лица, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но в розницу продавал дизельное топливо.
Материалы уголовного дела по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации» передали для рассмотрения в Почепский районный суд. Брянцу грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU