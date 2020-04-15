2020-04-15T13:34:46+03:00
Общество

В Карачеве для больных коронавирусом подготовят 100 мест в больнице

К каждому будет подведен кислород
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянская губерния".Фото: "Брянская губерния".
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В брянском городе Карачев готовят 100 мест для больных коронавирусом. Это одна из 16 больниц, места в которых перепрофилируют на период эпидемии.

В Карачевской центральной районной больнице для этого отвели двухэтажный отдельностоящий корпус. Пока он будет находится в резерве. Сюда смогут привозить пациентов в состоянии средней тяжести. Это те пациенты, кому не хватает кислорода, но и не требуется пока аппарат искусственной вентиляции легких.

К каждой кровати подведен кислород, сообщает «Брянская губерния». Разводку кислородной линии почти завершили. В больнице будет работать семь аппаратов ИВЛ. На подготовку госпиталя для больных коронавирусом в Карачеве выделили пять миллионов рублей из бюджета области.

Из 16 брянских больниц пациентов уже готовы принять два корпуса областной больницы, госпиталь для ветеранов войн, больницы Клетнянского и Севского районов, а также Клинцов и Новозыбкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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