В Суземке поймали браконьера с патронами

15 Апр 2020 2020-04-15T12:27:09+03:00

Мужчине грозит срок до пяти лет колонии

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В брянском поселке Суземка полицейские поймали браконьера. У 39-летнего мужчины нашли 27 патронов 12-го калибра и банку с порохом массой около 130 граммов. Взрывчатое вещество и боеприпасы брянец спрятал в старые охотничьи сапоги.

Полицейским он сказал, что забыл отдать патроны и порох вместе с изъятым оружием.

До этого жителя Суземки осудили за незаконную охоту. Мужчину лишили лицензии на охотничье оружие, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На брянца завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU