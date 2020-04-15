2020-04-15T11:47:04+03:00
Общество

Жительницу Унечи будут судить за мат в сторону полицейского

Женщине грозят исправительные работы
Мария Дедкова
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34-летнюю жительницу Унечского района будут судить за оскорбление полицейского.

Все случилось утром 11 мая прошлого года. Пьяная женщина гуляла по Бежице, где ее встретил сотрудник патрульно-постовой службы.

Дама обругала полицейского, который хотел составить административный протокол.

Во время расследования уголовного дела обвиняемая скрылась от следствия. Но правоохранителям удалось найти беглянку.

Обвиняемую отпустили под подписку о невыезде. За свою выходку женщине грозит год исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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