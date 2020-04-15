Жительницу Унечи будут судить за мат в сторону полицейского
34-летнюю жительницу Унечского района будут судить за оскорбление полицейского.
Все случилось утром 11 мая прошлого года. Пьяная женщина гуляла по Бежице, где ее встретил сотрудник патрульно-постовой службы.
Дама обругала полицейского, который хотел составить административный протокол.
Во время расследования уголовного дела обвиняемая скрылась от следствия. Но правоохранителям удалось найти беглянку.
Обвиняемую отпустили под подписку о невыезде. За свою выходку женщине грозит год исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU