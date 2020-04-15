2020-04-15T11:27:13+03:00
Общество

В Брянской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса

В лабораториях провели 333 исследования
Мария Дедкова
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В Брянской области за сутки выявили еще 22 больных коронавирусом. Всего число заболевших на утро 15 апреля составило 164.

Как говорят в оперштабе, все новые случаи зарегистрированы в Брянске.

К слову, всего сутки на коронавирус проверили 333 человека. Столько исследований провели в лабораториях Брянской области.

А вот количество выздоровевших в регионе разнится. По данным оперативного штаба, это 22 человека. Однако, как говорил директор департамента здравоохранения Брянской области, к выписке готовили 25 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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