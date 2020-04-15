В Брянской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса
В Брянской области за сутки выявили еще 22 больных коронавирусом. Всего число заболевших на утро 15 апреля составило 164.
Как говорят в оперштабе, все новые случаи зарегистрированы в Брянске.
К слову, всего сутки на коронавирус проверили 333 человека. Столько исследований провели в лабораториях Брянской области.
А вот количество выздоровевших в регионе разнится. По данным оперативного штаба, это 22 человека. Однако, как говорил директор департамента здравоохранения Брянской области, к выписке готовили 25 человек.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU