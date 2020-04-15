В Брянской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 164
За сутки выявили 22 новых случая
Все заболевшие из Брянска.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области число заболевших коронавирусом составило 164. По данным на 10.30 15 апреля, в регионе зафиксировали еще 22 новых случая.
Все пациенты из Брянска. Как сообщает оперштаб, выздоровели 22 человека.
Однако 14 апреля на встрече с журналистами глава департамента здравоохранения заявил о 25 брянцах, у которых сняли диагноз COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU