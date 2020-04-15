2020-04-15T10:57:48+03:00
Общество

В Брянске на территории старого аэропорта построят огромный крытый рынок

Губернатор потребовал не затягивать с административными формальностями
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске на территории старого аэропорта появится огромный крытый агропромышленный рынок. Он будет располагаться между новой дорогой по улице Советской и улицей Войстроченко, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Изначально планировалось, что это будет зеленая зона – пешеходный бульвар. На небольшом участке планировали построить выставочный центр. Но изменения в утвержденный проект планировки старого аэропорта внесли в конце прошлого года.

Александр Богомаз назвал проект крытого рынка выгодным для региона и для Брянска.

- Агропарк станет одним из современнейших торговых комплексов европейского типа в микрорайоне с жилой застройкой, - сказал глава региона. – А это - рабочие места и налоги в бюджет.

Мэру и главе Брянска поручили за неделю разработать дорожную карту по реализации инвестиционного проекта.

Кстати, на старом аэропорту также собираются достроить гипермаркет «Мега Гринн».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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