В Брянске на территории старого аэропорта построят огромный крытый рынок

15 Апр 2020 2020-04-15T10:57:48+03:00

Губернатор потребовал не затягивать с административными формальностями

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В Брянске на территории старого аэропорта появится огромный крытый агропромышленный рынок. Он будет располагаться между новой дорогой по улице Советской и улицей Войстроченко, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Изначально планировалось, что это будет зеленая зона – пешеходный бульвар. На небольшом участке планировали построить выставочный центр. Но изменения в утвержденный проект планировки старого аэропорта внесли в конце прошлого года.

Александр Богомаз назвал проект крытого рынка выгодным для региона и для Брянска.

- Агропарк станет одним из современнейших торговых комплексов европейского типа в микрорайоне с жилой застройкой, - сказал глава региона. – А это - рабочие места и налоги в бюджет.

Мэру и главе Брянска поручили за неделю разработать дорожную карту по реализации инвестиционного проекта.

Кстати, на старом аэропорту также собираются достроить гипермаркет «Мега Гринн».

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ИСТОЧНИК KP.RU