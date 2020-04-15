В брянском заповеднике заметили американскую норку
Фотографии животного сотрудники опубликовали в соцсетях
Фото: Николай ШпиленокФото: заповедник "Брянский лес"
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В брянском заповедники нашли американскую норку. Фотографии диковинного животного опубликовали сотрудники заповедника в социальных сетях.
- Фотографии вот этой красавицы (или красавца) сделаны еще в начале марта, - говорят сотрудники "Брянского леса". - Но инспектора охраны подтверждают: они и сейчас регулярно видят эту американскую норку неподалеку от кордона Старое Ямное, на берегу Неруссы.
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ИСТОЧНИК KP.RU