В Брянской области школьникам выдадут почти 20 тысяч продуктовых наборов
В Брянской области школьникам планируют выдать почти 20 тысяч продуктовых наборов. На поддержку имеют право дети из многодетных или малообеспеченных семей, а также ребята-инвалиды. Все наборы собираются раздать в течение трех дней, сообщает «Брянская губерния».
Сухпайки заменят горячее питание, которое дети получали в школе. Деньги на него для учеников из определенных категорий семей выделяли из бюджета. Брянские школьники в конце марта ушли на каникулы, а после в школу не вернулись. Обучение у ребят дистанционное.
В продуктовый набор входят крупы, консервированный горошек, сгущенка, сок. Для получения сухпайка необходимо заполнить анкету онлайн. Его выдадут в школе.
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ИСТОЧНИК KP.RU