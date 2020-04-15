2020-04-15T10:11:04+03:00
Общество

В Брянской области школьникам выдадут почти 20 тысяч продуктовых наборов

На поддержку имеют право дети из многодетных и малообеспеченных семей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Ольга Карпова.Фото: Ольга Карпова.
Изменить размер текста:

В Брянской области школьникам планируют выдать почти 20 тысяч продуктовых наборов. На поддержку имеют право дети из многодетных или малообеспеченных семей, а также ребята-инвалиды. Все наборы собираются раздать в течение трех дней, сообщает «Брянская губерния».

Сухпайки заменят горячее питание, которое дети получали в школе. Деньги на него для учеников из определенных категорий семей выделяли из бюджета. Брянские школьники в конце марта ушли на каникулы, а после в школу не вернулись. Обучение у ребят дистанционное.

В продуктовый набор входят крупы, консервированный горошек, сгущенка, сок. Для получения сухпайка необходимо заполнить анкету онлайн. Его выдадут в школе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24