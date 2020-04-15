2020-04-15T10:22:11+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП на улице Бежицкой пострадали два человека

Автоавария случилась вечером 14 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД по Брянской области.Фото: УГИБДД по Брянской области.
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В Брянске в 10-м микрорайоне столкнулись две иномарки: «Фиат Албеа» и «Киа Соренто». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины восьмого вечера во вторник, 14 апреля, на улице Бежицкой.

48-летний водитель «Фиата» поворачивал налево на улицу Федюнинского и не уступил дорогу «Киа», которая ехала со стороны улицы Делегатской. За рулем второй иномарки был 22-летний автомобилист. Машины столкнулись.

В ДТП травмы получили водитель и пассажирка «Фиата». С травмами позвоночника и ранами головы мужчину госпитализировали. 35-летняя пассажирка получила сотрясение мозга и поранила лоб. Женщину также положили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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