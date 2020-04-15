15 Апр 2020 2020-04-15T08:42:12+03:00

Всего на улице будет восемь светофоров после капитального ремонта

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В Брянске на перекрестке улиц Фокина и Ромашина установили светофор. Дорогу капитально ремонтируют. После завершения работ здесь появится восемь светофоров против четырех, которые существуют сейчас. Но подключать их могут еще очень долго по примеру улицы Советской, на которой новые светофоры так и не работают.

Напомним, на капитальный ремонт улицы Фокина потратят почти 78 миллиона рублей. Здесь уже установили светодиодное освещение. И срубили много деревьев, которые мешают работам. На улице появятся тротуары там, где их никогда не было. Например, в районе остановки "Улица Тютчева".

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ИСТОЧНИК KP.RU