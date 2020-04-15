Брянских медиков еженедельно тестируют на коронавирус
Брянские медики сдают анализ на коронавирус один раз в неделю. Это касается тех, кто работает с больными пациентами. Об этом рассказал журналистам директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков.
Всего брянские лаборатории вышли на 700 анализов на коронавирус в сутки. 14 апреля сообщили о пяти тысячах проб, которые успели взять за все время. В основном, проверяют близкий круг контактов заболевшего. Специалисты не видят смысла тестировать всех подряд.
В остальном медработники выполняют все строгие противоэпидемические меры. Одежда, в которой они работают, стерилизуется после ношения. Определенные условия необходимы для ее хранения. Брянские врачи и медсестры работают в соответствии с приказом Минздрава.
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ИСТОЧНИК KP.RU