Брянских медиков еженедельно тестируют на коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T08:33:03+03:00

В брянских лабораториях выполняют до 700 анализов на коронавирус в сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это касается тех, кто работает в госпитале для больных коронавирусом

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Брянские медики сдают анализ на коронавирус один раз в неделю. Это касается тех, кто работает с больными пациентами. Об этом рассказал журналистам директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

Всего брянские лаборатории вышли на 700 анализов на коронавирус в сутки. 14 апреля сообщили о пяти тысячах проб, которые успели взять за все время. В основном, проверяют близкий круг контактов заболевшего. Специалисты не видят смысла тестировать всех подряд.

В остальном медработники выполняют все строгие противоэпидемические меры. Одежда, в которой они работают, стерилизуется после ношения. Определенные условия необходимы для ее хранения. Брянские врачи и медсестры работают в соответствии с приказом Минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU