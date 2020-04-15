Брянский губернатор потребовал достроить торговый центр на старом аэропорту

15 Апр 2020 2020-04-15T07:41:37+03:00

Мэру и главе города нужно в течение недели предоставить дорожную карту по реализации крупного инвестпроекта. Фото: Марина АНТОНОВА

По словам главы региона, проект уже шесть лет стоит грудой железа

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Брянский губернатор потребовал не препятствовать достройке огромного торгового центра на территории старого аэропорта. Замороженный проект уже шесть лет стоит грудой металла. Об этом Александр Богомаз сказал на совещании в областном правительстве. По словам инвестора, руководство Брянска долгое время не может внести изменения в градостроительный план. Хотя публичные слушания по ним прошли еще в 2017 году.

Глава региона потребовал убрать все административные барьеры. Новый торговый центр даст городу около двух тысяч рабочих мест, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Мэру и главе города нужно в течение недели подготовить дорожную карту по реализации крупного инвестпроекта.

На старом аэропорту предполагается комплексная застройка территории. Площадь проектируемого участка составляет 232 гектара. Здесь будет жить около 40 тысяч человек. На старом аэропорту построят 1,2 миллиона квадратных метра жилья. Сейчас уже выдали разрешения на строительство 36 многоквартирных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU