Брянский губернатор расскажет о борьбе с коронавирусом в программе Владимира Соловьева

15 Апр 2020 2020-04-15T07:13:14+03:00

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Брянский губернатор расскажет о борьбе с коронавирусом в регионе в программе Владимира Соловьева. Александр Богомаз поведает ведущему, что делается в области, чтобы остановить распространение инфекции, сообщает "Брянск.Today". Вся программа будет посвящена коронавирусу, как и многие последние выпуски. Когда передача с брянским губернатором выйдет в эфир, не сообщается.

В Брянской области 142 заболевших коронавирусом. Наш регион стабильно держится в первой десятке по количеству заболевших среди регионов России. Вспышка коронавируса в Брянске случилась после богослужения в протестанской церкви, куда пришел зараженный мужчина. Теперь коронавирус диагностируют не только у прихожан этой церкви.

В Брянске ввели пропуски для передвижения по городу. По всей области закрыли храмы и кладбища. Впереди большой праздник - Пасха.

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ИСТОЧНИК KP.RU