2020-04-14T19:40:48+03:00
Общество

В Бежицком районе Брянска продолжают строить бассейн

Уже готов фундамент
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Фото: "Брянская учительская газета".Фото: "Брянская учительская газета".
Изменить размер текста:

В Брянске продолжают строить новый плавательный бассейн в Бежице. Как сообщает «Брянская учительская газета», он находится на месте бывшего профессионального училища №7 по улице Нахимова.

Работы стартовали в ноябре 2019 года, закончить их планируют в декабре 2020-го. Уже готов фундамент здания, строители вырыли чашу котлована и установили сваи. На очереди – перекрытие первого этажа.

А в Фокинском районе продолжают возводить спорткомплекс рядом со стадионом «Юность». Здесь также оборудуют бассейн и тренажерный зал.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бежицком районе Брянска продолжают строить бассейн
В Брянске брат украл у сестры драгоценности на 63 тысячи рублей
Контракты по ремонту дворов в Брянске заключат до мая
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
В Брянской области освятили первые куличи
ВТБ повысил производительность и надежность информационных систем инвестиционно-брокерского бизнеса
Около трех тысяч вернувшихся из-за границы брянцев проверили на коронавирус
За сутки в Брянской области выгорело 217 гектаров леса
ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
В Брянской области смогут принять 2,5 тысячи пациентов больных коронавирусом
В МЖД опровергли информацию об отмене поездов между Брянском и Орлом
В Брянске на ремонт улицы 22-го Съезда КПСС потратят 106 миллионов рублей
В среду брянцев ждет мокрый снег и сильный ветер
В Брянске частично закрыли строительный гипермаркет
Для брянских больниц купят еще около 100 аппаратов ИВЛ
В Брянске выпишут еще 13 пациентов, переболевших коронавирусом
В брянской деревне Матреновка отремонтируют мемориальный комплекс
Житель Брянска расстрелял двух знакомых в Калужской области
На кладбищах в Брянской области на Пасху будут дежурить полицейские и росгвардейцы