В Бежицком районе Брянска продолжают строить бассейн

14 Апр 2020 2020-04-14T19:40:48+03:00

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В Брянске продолжают строить новый плавательный бассейн в Бежице. Как сообщает «Брянская учительская газета», он находится на месте бывшего профессионального училища №7 по улице Нахимова.

Работы стартовали в ноябре 2019 года, закончить их планируют в декабре 2020-го. Уже готов фундамент здания, строители вырыли чашу котлована и установили сваи. На очереди – перекрытие первого этажа.

А в Фокинском районе продолжают возводить спорткомплекс рядом со стадионом «Юность». Здесь также оборудуют бассейн и тренажерный зал.

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ИСТОЧНИК KP.RU