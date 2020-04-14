2020-04-14T18:45:33+03:00
Общество

В Брянске брат украл у сестры драгоценности на 63 тысячи рублей

Родственник оставил записку с просьбой о прощении
Ольга УМАРОВА
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До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске у 35-летней местной жительницы похитили украшения на сумму более 63 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По словам потерпевшей, золотые драгоценности она хранила в шкатулке. Открыв ее в очередной раз, она увидела пропажу. Зато неизвестный похититель оставил записку, в который попросил простить его.

Задержали 29-летнего брата потерпевшей, который уже был судим.

- На допросе задержанный признался, что украшения сдал в ломбард, - говорят в УМВД. - Хищение он оправдал своим трудным финансовым положением.

По статье «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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