В Брянске брат украл у сестры драгоценности на 63 тысячи рублей
В Брянске у 35-летней местной жительницы похитили украшения на сумму более 63 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По словам потерпевшей, золотые драгоценности она хранила в шкатулке. Открыв ее в очередной раз, она увидела пропажу. Зато неизвестный похититель оставил записку, в который попросил простить его.
Задержали 29-летнего брата потерпевшей, который уже был судим.
- На допросе задержанный признался, что украшения сдал в ломбард, - говорят в УМВД. - Хищение он оправдал своим трудным финансовым положением.
По статье «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU