Контракты по ремонту дворов в Брянске заключат до мая
К 1 мая в Брянске заключат контракты по ремонту дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Мы уже писали, что в этом году по федеральной программе в Брянске капитально отремонтируют 10 дворов и благоустроят три общественные территории. Стоимость работ - 154,7 миллионов рублей.
По ремонту дворов уже разработали и согласовали проектно-сметную документацию.
- На данный момент идет поиск подрядчиков, - рассказали в мэрии. - К 1 мая с ними заключат договоры.
КСТАТИ
Какие дворы отремонтируют
- ул. Володарского, 60, 60А, 62 и ул. Димитрова, 85;
- ул. Ново-Советская, 152, 154, 156 и ул. Дятьковская, 155;
- ул. Орловская, 8;
- ул. Орловская, 12;
- ул. Горького, 62, 64 и ул. Трудовая, 2;
- пер. Металлистов, 6, 8А и ул. Ульянова, 111, 113;
- ул. Дзержинского, 38А и 40А;
- ул. Новозыбковская, 11А;
- ул. Вокзальная, 140;
- ул. Калинина, 101, 103, 105, 107 и 109.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU