2020-04-14T18:06:24+03:00
Общество

Контракты по ремонту дворов в Брянске заключат до мая

Подрядчиков еще ищут
Ольга УМАРОВА
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На работы выделили 154,7 миллионов рублей.На работы выделили 154,7 миллионов рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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К 1 мая в Брянске заключат контракты по ремонту дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мы уже писали, что в этом году по федеральной программе в Брянске капитально отремонтируют 10 дворов и благоустроят три общественные территории. Стоимость работ - 154,7 миллионов рублей.

По ремонту дворов уже разработали и согласовали проектно-сметную документацию.

- На данный момент идет поиск подрядчиков, - рассказали в мэрии. - К 1 мая с ними заключат договоры.

КСТАТИ

Какие дворы отремонтируют

- ул. Володарского, 60, 60А, 62 и ул. Димитрова, 85;

- ул. Ново-Советская, 152, 154, 156 и ул. Дятьковская, 155;

- ул. Орловская, 8;

- ул. Орловская, 12;

- ул. Горького, 62, 64 и ул. Трудовая, 2;

- пер. Металлистов, 6, 8А и ул. Ульянова, 111, 113;

- ул. Дзержинского, 38А и 40А;

- ул. Новозыбковская, 11А;

- ул. Вокзальная, 140;

- ул. Калинина, 101, 103, 105, 107 и 109.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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