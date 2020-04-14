2020-04-14T16:55:24+03:00
Общество

В Брянской области освятили первые куличи

Молебен прошел на Бежицком хлебокомбинате
Мария Дедкова
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В этом году из-за коронавируса пасхальные куличи будут освящать прямо на производствах.В этом году из-за коронавируса пасхальные куличи будут освящать прямо на производствах.Фото: пресс-служба Брянской епархии
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В преддверии Пасхи в Брянской области освятили первую партию куличей.

Молебен прошел 13 апреля на Бежицком хлебокомбинате в Брянске. Цех посетил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Илия Чикалин. сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Священнослужитель поздравил сотрудников хлебокомбината и остальных брянцев с наступающим праздником.

Напомним, в этом году освящать куличи будут прямо на производствах. В храмы до окончания действия режима самоизоляции жителей региона пускать не будут.

Цех посетил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Илия Чикалин. Фото: пресс-служба Брянской епархии

Цех посетил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Илия Чикалин.Фото: пресс-служба Брянской епархии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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