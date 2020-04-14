В Брянской области освятили первые куличи

14 Апр 2020 2020-04-14T16:55:24+03:00

В этом году из-за коронавируса пасхальные куличи будут освящать прямо на производствах. Фото: пресс-служба Брянской епархии

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В преддверии Пасхи в Брянской области освятили первую партию куличей.

Молебен прошел 13 апреля на Бежицком хлебокомбинате в Брянске. Цех посетил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Илия Чикалин. сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Священнослужитель поздравил сотрудников хлебокомбината и остальных брянцев с наступающим праздником.

Напомним, в этом году освящать куличи будут прямо на производствах. В храмы до окончания действия режима самоизоляции жителей региона пускать не будут.

Цех посетил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Илия Чикалин.Фото: пресс-служба Брянской епархии

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ИСТОЧНИК KP.RU