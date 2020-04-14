В Брянской области освятили первые куличи
В преддверии Пасхи в Брянской области освятили первую партию куличей.
Молебен прошел 13 апреля на Бежицком хлебокомбинате в Брянске. Цех посетил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Илия Чикалин. сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
Священнослужитель поздравил сотрудников хлебокомбината и остальных брянцев с наступающим праздником.
Напомним, в этом году освящать куличи будут прямо на производствах. В храмы до окончания действия режима самоизоляции жителей региона пускать не будут.
Цех посетил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Илия Чикалин.Фото: пресс-служба Брянской епархии
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ИСТОЧНИК KP.RU