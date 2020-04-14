Около трех тысяч вернувшихся из-за границы брянцев проверили на коронавирус
В Брянской области на коронавирус проверили около трех тысяч человек, которые вернулись из-за границы. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Андрей Бардуков на встрече с журналистами.
Положительные результаты оказались у 142 жителей области. Большинство из заболевших - это прихожане церкви "Пробуждение" или контактировавшие с ними люди. Однако есть завозные случаи. Так, коронавирусом заболели брянцы побывавшие в ОАЭ, Испании, Тайланде и Италии.
К слову, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 25 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU