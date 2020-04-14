Около трех тысяч вернувшихся из-за границы брянцев проверили на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T16:30:06+03:00

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В Брянской области на коронавирус проверили около трех тысяч человек, которые вернулись из-за границы. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Андрей Бардуков на встрече с журналистами.

Положительные результаты оказались у 142 жителей области. Большинство из заболевших - это прихожане церкви "Пробуждение" или контактировавшие с ними люди. Однако есть завозные случаи. Так, коронавирусом заболели брянцы побывавшие в ОАЭ, Испании, Тайланде и Италии.

К слову, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 25 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU