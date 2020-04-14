2020-04-14T15:54:05+03:00
Происшествия

За сутки в Брянской области выгорело 217 гектаров леса

Причину пожаров установят эксперты
Ольга УМАРОВА
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За сутки на Брянщине выгорео 216,98 гектаров леса.За сутки на Брянщине выгорео 216,98 гектаров леса.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В понедельник, 13 апреля, на Брянщине зарегистрировали 26 лесных пожаров. Таковы данные пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

Общая площадь возгорания – почти 217 гектаров.

- Опасности для населения нет, пожары потушили, - говорят в МЧС. – Причину ЧП выяснят специалисты.

Если вы заметили возгорание в лесу или недалеко от него, позвоните в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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