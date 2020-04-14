За сутки в Брянской области выгорело 217 гектаров леса
Причину пожаров установят эксперты
За сутки на Брянщине выгорео 216,98 гектаров леса.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В понедельник, 13 апреля, на Брянщине зарегистрировали 26 лесных пожаров. Таковы данные пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.
Общая площадь возгорания – почти 217 гектаров.
- Опасности для населения нет, пожары потушили, - говорят в МЧС. – Причину ЧП выяснят специалисты.
Если вы заметили возгорание в лесу или недалеко от него, позвоните в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80, а также через мобильное приложение «Берегите лес».
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ИСТОЧНИК KP.RU