2020-04-14T15:37:20+03:00
Общество

В Брянской области смогут принять 2,5 тысячи пациентов больных коронавирусом

На подготовку мест в больницах выделили 300 миллионов рублей
Мария Дедкова
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13 апреля в правительстве области сообщили, что с коронавирусом будут бороться в 16 медучреждениях13 апреля в правительстве области сообщили, что с коронавирусом будут бороться в 16 медучрежденияхФото: Андрей АБРАМОВ
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В Брянской области смогут принять до 2,5 тысяч больных коронавирусом. Об этом заявил на брифинге директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

На подготовку дополнительных мест в больницах выделили около 300 миллионов рублей.

На первом этапе в области создали 613 мест для зараженных. Позже губернатор заявил, что в области подготовят еще 500 коек для больных. В случае неблагоприятного развития ситуации количеств мест в больницах увеличат до 2,5 тысячи.

К 1 мая работа по переоборудованию медучреждений должна быть закончена.

Напомним, 13 апреля в правительстве области сообщили, что с коронавирусом будут бороться в 16 медучреждениях. Это два корпуса Брянской областной больницы, Брянский областной госпиталь для ветеранов войн, областная детская больница, больница № 4 в Брянске, а также больницы в Клинцах, Новозыбкове, Клетне, Севске, Дятькове, Сельцо, Фокино, Жирятино, Выгоничах, Карачеве и Климово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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