Поезда между Брянском и Орлом пока не отменят
Движение поездов между Брянском и Орлом не отменяли. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Напомним, о закрытии железнодорожного заговорили в правительстве соседнего региона. Там сообщили, что подготовили обращение в АО «Центральная ППК» об отмене железнодорожного сообщения по направлению «Орел-Брянск» из-за зараженного коронавирусом работника брянского депо.
- Движение поездов осуществляется в соответствии с пассажиропотоком и требованиями органов власти субъектов федерации, выступающих заказчиками перевозок, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЖД.
В то же время в Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что с 11 апреля отменены поезда, курсирующие на участках Брянск Орловский – Орел и Брянск Орловский – Фаянсовая:
№6706В Брянск Орловский – Орел, время отправления 12:28
№6705В Орел – Брянск Орловский, время отправления 12:43
№6174 Брянск Орловский – Фаянсовая, время отправления 9:54
№6173 Фаянсовая – Брянск Орловский, время отправления 17:06
До 30 апреля также отменен рейс между Брянском-Северным и Брянском- Орловским со временем отправления - 6:47.
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ИСТОЧНИК KP.RU