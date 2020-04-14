Поезда между Брянском и Орлом пока не отменят

14 Апр 2020 2020-04-14T15:13:14+03:00

В то же время в Центральной пригородной пассажирской компании сообщили об отмененных поездах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги

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Движение поездов между Брянском и Орлом не отменяли. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Напомним, о закрытии железнодорожного заговорили в правительстве соседнего региона. Там сообщили, что подготовили обращение в АО «Центральная ППК» об отмене железнодорожного сообщения по направлению «Орел-Брянск» из-за зараженного коронавирусом работника брянского депо.

- Движение поездов осуществляется в соответствии с пассажиропотоком и требованиями органов власти субъектов федерации, выступающих заказчиками перевозок, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЖД.

В то же время в Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что с 11 апреля отменены поезда, курсирующие на участках Брянск Орловский – Орел и Брянск Орловский – Фаянсовая:

№6706В Брянск Орловский – Орел, время отправления 12:28

№6705В Орел – Брянск Орловский, время отправления 12:43

№6174 Брянск Орловский – Фаянсовая, время отправления 9:54

№6173 Фаянсовая – Брянск Орловский, время отправления 17:06

До 30 апреля также отменен рейс между Брянском-Северным и Брянском- Орловским со временем отправления - 6:47.

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ИСТОЧНИК KP.RU