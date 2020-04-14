В Брянске на ремонт улицы 22-го Съезда КПСС потратят 106 миллионов рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T15:03:33+03:00

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В Брянске на ремонт улицы 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе потратят 106 миллионов рублей. Работы пройдут на дороге протяженностью 3,7 километра.

Ремонтировать будут два участка: от улицы 3-го Интернационала до улицы Литейной и от улицы Кислородной до дома №134. Здесь положат асфальт, сделают тротуары. На низких участках местности оборудуют водоотведение.

Сейчас основные работы идут на втором участке. Дорога здесь была сильно разбита. На улице сняли старый асфальт, установили бордюры, готовят основание под тротуар. Фонари на улице - теперь светодиодные.

- На 22-го Съезда КПСС установят новые дорожные знаки, светофоры, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - А еще - вернут переход в районе Бежицкого универмага. Правда, теперь он будет оборудован светофором.

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ИСТОЧНИК KP.RU