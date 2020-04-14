В среду брянцев ждет мокрый снег и сильный ветер

14 Апр 2020 2020-04-14T15:02:20+03:00

В такую погоду действительно лучше посидеть дома... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Брянских автомобилистов предупредили о безопасности на дорогах из-за мокрого снега с дождем. Такую погоду прогнозируют в среду, 15 апреля. Об этом сообщает региональное управление автодорог со ссылкой на Брянский гидрометцентр,

Днем будет до плюс 5-10 градусов, ночью – от 0 до плюс 5. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Также синоптики предупреждают о сильном ветре: днем возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Это может повлечь различные сбои в системе ЖКХ, обрывы электропередач, падение деревьев и другие ЧС.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях (в том числе - на региональных трассах) звоните по телефонам экстренных служб - 101, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU