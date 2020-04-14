2020-04-14T15:05:57+03:00
Общество

В Брянске частично закрыли строительный гипермаркет

"Оби" разрешили продавать только саженцы и семена
Марина АНТОНОВА
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Фото: Оперативный штаб в Брянской области.Фото: Оперативный штаб в Брянской области.
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В Брянске в строительном гипермаркете «Оби» разрешили продавать только саженцы и семена. Остальные товары можно приобрести с доставкой или в пункте выдачи.

После открытия строительного магазина в него хлынула толпа. Сначала никто не соблюдал никаких ограничений - в торговом зале было много народу, на кассах не соблюдали социальную дистанцию. 11 апреля магазину выдали предписание устранить эти нарушения. В гипермаркет стали пускать по 150 человек за один раз. Очередь образовалась на улице. И посетители вновь не соблюдали дистанцию.

В понедельник, 13 апреля, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения составили протокол. Магазин вынужден был закрыть строительные отделы.

Судьбу гипермаркета будет решать суд, сообщают в оперативном штабе. Руководству грозит триста тысяч рублей штрафа. А если окажется, что в магазине коронавирусом заразились люди, то штраф может вырасти до одного миллиона рублей. Кроме того, в этом случае к юридическому лицу могут применить приостановление деятельности на 90 суток.

Кстати, 13 апреля вновь расширили список предприятий, которые могут работать во время режима самоизоляции. Все магазины смогут продавать товары с доставкой. А саженцы и семена разрешили продавать согласно распоряжению областного правительства еще на прошлой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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