Для брянских больниц купят еще около 100 аппаратов ИВЛ
В Брянской области приобретут еще 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали на брифинге в региональном правительстве во вторник, 14 апреля. Цифру озвучил директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков.
По словам Андрея Бардукова, на данный момент брянские медики обеспечены всем необходимым для лечения пациентов с коронавирусом. Мы уже писали, что еще 371 миллион рублей на покупку лекарств облбюджет выделил дополнительно.
Напомним, еще 13 выздоровевших 14 апреля выпишут домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU