Для брянских больниц купят еще около 100 аппаратов ИВЛ

14 Апр 2020 2020-04-14T14:39:55+03:00

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В Брянской области приобретут еще 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали на брифинге в региональном правительстве во вторник, 14 апреля. Цифру озвучил директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

По словам Андрея Бардукова, на данный момент брянские медики обеспечены всем необходимым для лечения пациентов с коронавирусом. Мы уже писали, что еще 371 миллион рублей на покупку лекарств облбюджет выделил дополнительно.

Напомним, еще 13 выздоровевших 14 апреля выпишут домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU