В Брянске выпишут еще 13 пациентов, переболевших коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T15:22:14+03:00

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков

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В Брянске ждут выписки 13 человек, переболевших коронавирусом. Они получили отрицательные результаты анализов.

Об этом 14 апреля рассказал директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков на встрече с журналистами.

Напомним, всего коронавирус выявили у 142 брянцев. По данным оперативного штаба, 13 апреля домой отправились девять человек. Еще троих выписали на прошлой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU