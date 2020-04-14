В Брянске выпишут еще 13 пациентов, переболевших коронавирусом
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков
Пациенты получили отрицательные результаты анализов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске ждут выписки 13 человек, переболевших коронавирусом. Они получили отрицательные результаты анализов.
Об этом 14 апреля рассказал директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков на встрече с журналистами.
Напомним, всего коронавирус выявили у 142 брянцев. По данным оперативного штаба, 13 апреля домой отправились девять человек. Еще троих выписали на прошлой неделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU