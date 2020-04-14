В брянской деревне Матреновка отремонтируют мемориальный комплекс

14 Апр 2020 2020-04-14T13:43:23+03:00

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В деревне Матреновка Жуковского района отреставрируют мемориал. Он посвящен мирным жителям, которых заживо сожгли и расстреляли в Великую Отечественную войну немецко-фашистские захватчики.

Чудовищная расправа в брянской Матреновке и соседней деревни Белево произошла 20 мая 1943 года. К утру деревни оккупировали, на всех подходах поставили засады. Фашисты не пощадили никого, особенно за укрытие партизан. Матреновцев расстреливали, землянки подрывали, а оставшихся в живых добивали.

Прийти в Белево и Матреновку, чтобы похоронить погибших, жители соседних деревень решилиь только через несколько дней.

Проект по ремонту мемориального комплекса вошел в программу инициативного бюджетирования, пишет районная газета. Из облбюджета выделят больше 1,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU