В брянском заповеднике на чуму проверили диких кабанов

14 Апр 2020 2020-04-14T13:12:45+03:00

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

За три месяца провели 16 исследований

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В заповеднике «брянский лес» на африканскую чуму свиней проверили диких кабанов. В первом квартале 2020 года провели 16 лабораторных исследований. Все пробы оказались отрицательными, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Чтобы взять анализ у диких животных, в местах подкормки закрепляют синтетические жгуты. Они пропитаны солевым селедочным раствором. Кабаны пробуют раствор и оставляют на жгутах секреты слюнных желёз.

В заповеднике «Брянский лес» также осматривают территории обитания диких кабанов и пути их миграции.

Весной пробы на африканскую чуму свиней возьмут вновь.

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ИСТОЧНИК KP.RU