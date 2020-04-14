В Брянской области расширили список работающих предприятий

14 Апр 2020 2020-04-14T12:55:26+03:00

В перечень добавили еще 10 видов организаций

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В Брянской области 13 апреля обновили список работающих во время самоизоляции предприятий.

В перечень вошли 10 видов организаций. Это предприятия оборонно-промышленного комплекса, ДОСААФ, фирмы, которые могут работать с помощью доставки, производители медтехники, банки и адвокаты.

Всем работникам должны выдать пропуска.

Перечень системообразующих предприятий можно увидеть здесь.

А обновленный список фирм и компаний, на которые не распространяется действие указа президента, - тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU