В Брянской области с продажи сняли больше 220 тысяч саженцев плодово-ягодных растений

14 Апр 2020 2020-04-14T14:30:17+03:00

Проверяющие за три месяца забраковали больше 6 тысяч пакетов с семенами овощей

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В Брянской области с продажи сняли 221 тысячу саженцев плодово-ягодных растений. Больше шести тысяч фасованных пакетов семян овощей не прошли проверку. Итоги работы за первые три месяца 2020 года озвучили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Всего проверили 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере семеноводства. В местах массовой торговли саженцами и семенами провели рейды.

На виновных завели 61 административное дело. Общая сумма штрафов по ним составила 17 тысяч рублей. Основные нарушения, которые допускали производители и продавцы: не проверяли семена на сортовые и посевные качества, некоторые семена не соответствовали требованиям ГОСТа, продавали семяна с нарушением правил маркировки, нарушения нашли при хранении семян.

Кстати, с 6 апреля брянский губернатор разрешил работать магазинам с саженцами и семенами, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU