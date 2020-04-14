В Брянской области на лекарства от коронавируса выделят 371 миллион рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T11:59:47+03:00

В областном правительстве подсчитали стоимость лечения от коронавируса в регионе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Препараты будут бесперебойно поставлять в больницы

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На лечение заболевших COVID-19 брянцев потратят 371 миллион рублей. Соответствующее решение приняло правительство региона.

Лекарства доставят в государственные медучреждения, в которых находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, пишут «Брянские новости». Основная задача – бесперебойная поставка препаратов.

По предварительным расчетам, на эти цели понадобится 371 миллион 203 тысячи рублей. Конечная сумма зависит от схем лечения и тяжести заболевания. При подсчете специалисты также учли препараты, необходимые для пациентов с различными осложнениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU